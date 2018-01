%%%NFL-Playoffs: ProSieben und ProSieben Maxx übertragen alle Spiele%%%

Zum Endspurt der diesjährigen Saison in der National Football League räumen die in Unterföhring ansässigen TV-Sender ProSieben und ProSieben Maxx reichlich Sendefläche für die Spiel-Übertragungen frei: Insgesamt werden alle zehn Spiele der Playoffs live ausgestrahlt. Mit gleich sieben Playoff-Partien zeigt ProSieben so viele Begegnungen wie noch nie auf einem großen Free-TV-Sender. Drei weitere Duelle präsentiert ProSieben Maxx.

Die Playoffs starten am Samstag, den 6. Januar 2018 um 22:00 Uhr mit der Wild-Card-Round (entspricht einem Achtelfinale) zwischen den Tennessee Titans und den Kansas City Chiefs auf ProSieben Maxx.

Football-Fans können die Playoff-Partien neben der linearen Ausstrahlung auch im Livestream auf ran.de, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie den Sender-Apps verfolgen.