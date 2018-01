%%%Werbeausgaben für Onlinemedien steigen weiter an%%%

Nach zuletzt stagnierenden Werten legt der deutsche Werbemarkt 2018 wieder zu: Das Netto-Marktvolumen soll von ca. 23,4 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf knapp 23,8 Milliarden Euro im Jahr 2018 ansteigen. Das entspricht einem Wachstum von knapp zwei Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Prognose der Medienagentur JOM mit Standorten in Hamburg und Düsseldorf. Die Berechnungen des Dienstleisters basieren auf der Auswertung unterschiedlicher Quellen und eigener statistischer Erhebungen.

Nach Angaben von JOM ist die positive Entwicklung des Werbemarktes vor allem auf das anhaltende wirtschaftliche Wachstum, die weiter steigenden privaten Konsumausgaben sowie die anstehenden sportlichen Großereignisse wie der Fußball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen zurückzuführen.

Wachstumstreiber des Werbemarktes sind laut JOM die Onlinemedien. Wie die Prognose, zeigt, fließen im Jahr 2018 fast ein Drittel der Werbeinvestitionen in Onlinemedien. Besonders großes Interesse auf Seiten der Kunden sieht die Agentur hierbei im Bereich mobiler Werbung und bei der Online-Ausspielung von Bewegtbild.

