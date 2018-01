%%%'Joy'-Influencer-Sonderausgabe ab sofort erhältlich %%%

Am heutigen 5. Januar erscheint das Magazin 'Joy' (2/2018) aus der Hamburger bauer Media Group erstmalig als 'Instagram-Special'. Das Besondere: Die Redaktion arbeitete dafür exklusiv mit den "Lieblings-Social Media Stars der Leserinnen" zusammen. Mit den beliebtesten Influencern als Repräsentanten aller Rubriken im Heft: Von 'Food' bis 'Body', von 'Beauty' bis 'Fashion', von 'Reise' bis 'Real Life'. Die gesamte Sonderausgabe zeichnet sich laut Bauer durch "print-exklusive Inhalte von Deutschlands wichtigsten und in der Millennial-Zielgruppe am meisten gehyptesten Influencern aus". So verrät Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) "zum ersten Mal das Liebesgeheimnis ihrer Beziehung mit Markus Butler", Mode-Ikone Xenia van der Woodsen (@xeniaoverdose) zeigt "die heißesten High Fashion-Looks der Saison und wie man sie günstig nachstylt", Mrs Bella (@mrsbella) präsentiert "ihre besten, blitzschnellen 60 Sekunden-Wow-Makeups zum easy Nachschminken" und Dagmara Ochmanczyk alias Dagi Bee gibt Insider-Hacks für Luxusreisen zum Low-Budget-Preis.

Insgesamt haben 26 Social Media-Stars an der Sonderausgabe mitgewirkt.