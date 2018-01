%%%Produzent Jan Mojto kooperiert mit Red Bull%%%

Der TV- und Film-Produzent Jan Mojto, 69, und seine Beta Film GmbH, Oberhaching bei München, sind weiter auf Expansionskurs. Neben der gemeinsamen Produktionsfirma mit ZDF Enterprises GmbH, Mainz (nb-Printausgabe 38/2017), plant er nun die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem österreichischen Getränkekonzern Red Bull, zu dem auch der Sender Servus TV in Wals bei Salzburg gehört. Beta Film hat kurz vor Weihnachten beim Bundeskartellamt eine gemeinsame Firma für TV-Serienproduktionen angemeldet. Partner ist die Red Bull GmbH in Fuschl am See (Salzburg).

