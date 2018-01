%%%RTL übernimmt United Screens%%%

Die RTL Group hat United Screens, das führende Multi-Plattform-Network in die nordischen Ländern, komplett übernommen. RTL lässt sich den Kauf ca. 12,4 Millionen Euro kosten und wird United Screens in sein bestehendes Portfolio StyleHaul (Los Angeles), Divimove (Berlin) sowie BroadbandTV (Vancouver) integrieren. Die Bertelsmann-Tochter will 2,6 Millionen Euro investieren, um United Screens weiter voran zu bringen.

"Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt, die uns dabei hilft, unserer 'Total Video'-Strategie zu beschleunigen und stärkt unsere Präsenz auf dem europäischen MPN-Markt", sagt Bert Habets, CEO der RTL Group. "Mit unseren beliebten YouTubern und führenden Marktpositionen ist die RTL Group das einzige europäische Unternehmen, das Werbetreibenden europaweite digitale Onlinevideo-Kampagnen in markensicheren Umgebungen anbietet."

United Screens wurde 2013 von Malte Andreasson, Stina Bergfors und Bonnier Ventures gegründet. Andreasson soll dem Unternehmen auch weiterhin als CEO erhalten bleiben. Die Plattform präsentiert Videos aus den Bereichen Musik, Lifestyle und Unterhaltung und erreicht monatlich über 500 Millionen Video-Abrufe bei YouTube. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stockholm und unterhält Büros in Oslo und Helsinki.