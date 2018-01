%%%TV-Beiträge von Radio Bremen ab sofort auch auf weser-kurier.de%%%

Der 'Weser-Kurier' und das öffentlich-rechtliche Radio Bremen kooperieren künftig bei Bewegtbildbeiträgen im Internet. Auf weser-kurier.de sind ab sofort auch die Beiträge des regionalen Fernsehmagazins 'buten un binnen' von Radio Bremen abrufbar.

Radio Bremen-Chefredakteurin Andrea Schafarczyk sieht in der neuen Kooperation mit dem 'Weser-Kurier' eine große Chance: "Zwei starke Partner vernetzen sich, um den Bremerinnen und Bremern ein noch besseres journalistisches Angebot zu machen. Die Menschen erwarten, über die Nachrichten der Region schnell und in guter Qualität informiert zu werden – auf der Plattform, wo sie sich gerade befinden, und mit dem Besten, was sie dazu bekommen können."

'Weser-Kurier'-Chefredakteur Moritz Döbler betrachtet die Zusammenarbeit als strategisch wertvollen Schritt. "Unser Portal weser-kurier.de entwickelt sich zur multimedialen Plattform, dazu gehören eigene und fremde Inhalte. Die Radio-Bremen-Videos haben unsere Nutzer über den Rundfunkbeitrag bereits bezahlt, nun können sie diese auch bei uns sehen. Wir freuen uns aufrichtig über diese Zusammenarbeit."