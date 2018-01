%%%N24-Umbennung in Welt: 'Bleibt alles beim Neuesten'%%%



Ein mehrstufiger Prozess vom neuen Logo über die gemeinsame Website bis zum Design findet nun in der Umbennennung und der Kampagne seinen Abschluss (Foto: obs/N24/WeltN24 GmbH / Peter Funch)

Am 18. Januar 2018 um drei Uhr morgens wird die Namensänderung des zur WeltN24 GmbH gehörenden TV-Senders N24 in Welt vollzogen. Die Axel Springer-Tochter mit Sitz in Berlin setzt vor diesem Hintergrund auf eine breitangelegte Kampagne in unterschiedlichen Medien. Ab dem 8. Januar machen Print-Anzeigen, Kino- und-TV-Spots, digitale Werbemitteln und Social-Media-Aktivitäten auf den Relaunch aufmerksam. Zudem setzt der nach Marktanteilen bei den jungen Zuschauern in Deutschland führende Informationssender (Marktanteil 14-49: 1,3 %) erstmalig bundesweit Out-of-Werbung mit Plakaten und Videowalls (ab 15.1.18) ein.

In der Motivauswahl spiegeln sich die Programmsäulen - Nachrichten, Live-Berichterstattung und Dokumentationen – wider. Alle Werbemaßnahmen in der B2C-Kommunikation werden vom Slogan 'Bleibt alles beim Neuen' begleitet, im Spot für Kino (ab 11.1.18), TV und Out-of-Home-Video wird zusätzlich der Spruch 'Besser wenn der Name passt – N24 wird Welt' verwendet. Im B2B-Bereich wirbt der News-Anbieter zudem mit dem Claim 'Einzigartig. Konsequent.' Entwickelt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit Jung von Matt/Spree und dem Team um Geschäftsführer Till Eckel.