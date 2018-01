%%%'impulse'-Verleger Nikolaus Förster ordnet Führung neu%%%

Nach dem Einstieg in neue Geschäftsfelder und dem Erreichen schwarzer Zahlen überträgt der Verleger des Hamburger Mittelstandsmagazins 'impulse', Nikolaus Förster, 49, einer neuen Doppelspitze die operative Verantwortung: Laura Blindow, 40, wird ab sofort Verlagsleiterin, Antonia Götsch, 39, Chefredakteurin der Zeitschrift. Exakt fünf Jahre nach dem Management-Buy-out von 'impulse' am 9. Januar 2013 wird Förster, neben seiner Rolle als geschäftsführender Gesellschafter, 'impulse'-Herausgeber. "Solch ein ambitioniertes Projekt, das wächst und sich bewusst vom Mainstream der Branche abkoppelt, lässt sich nur in einem starken Team managen", sagt Förster. "Ich freue mich deshalb, dass Laura Blindow und Antonia Götsch künftig noch mehr Verantwortung übernehmen."

Nikolaus Förster, seit 2009 Chefredakteur des 1980 gegründeten Magazins, hatte 'impulse' Anfang 2013 vom Verlag Gruner + Jahr, Hamburg, übernommen und den Verlag Impulse Medien gegründet; Mitgesellschafter ist seither der Hamburger Kaufmann Dirk Möhrle.

Nach zwei Verlustjahren erreichte das Unternehmen 2016 eine schwarze Null, für 2017 wird ein Gewinn erwartet; der Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr soll im März vorliegen. Das Magazin erhöht den Einzelverkaufspreis ab Ende Januar auf 19,90 Euro.