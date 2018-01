%%%ARD und ZDF verlängern Leichtathletik-TV-Vertrag bis 2024%%%

Leichtathletik-Events sind auch über 2020 hinaus im Ersten und im ZDF zu sehen. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) und seine Vermarktungsagentur, die Deutsche Leichtathletik Marketing GmbH (DLM), haben mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD/ZDF, den bis 2020 laufenden TV-Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Wir freuen uns, dass wir schon so frühzeitig sagen können: Wir werden die deutsche Leichtathletik viele weitere Jahre in unseren Programmen und Angeboten begleiten! Die große Leichtathletik-Fangemeinde darf von der ARD wie bisher ausführliche, kompetente, aber auch kritische Berichterstattung erwarten - auf internationaler wie nationaler Ebene."

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Leichtathletik ist und bleibt eine der beliebtesten TV-Sportarten. Gemeinsam mit unserem Vertragspartner werden wir auch in Zukunft an attraktiven Formaten und exzellenter Präsentation der nationalen Leichtathletik im klassischen TV, aber auch in unseren vielfältigen digitalen Angeboten arbeiten."