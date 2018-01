%%%E&T-Spezial 'Low Carb' kommt vier Mal im Jahr%%%

Das bereits zwei Mal verkaufte 'Low Carb'-Spezial-Heft von 'E&T für jeden Tag' aus der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) geht jetzt in Serie. Heute (9. Januar) erscheint die erste von vier Ausgaben der 'Low Carb'-Reihe in 2018 mit neuer Cover-Gestaltung in einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren. In dem 140 Seiten starken Heft zum Einzelverkaufspreis von 4,90 Euro dreht sich alles um das Thema 'Lecker abnehmen'. Dafür hat die Redaktion insgesamt über 80 jahreszeitlich abgestimmte Rezepte für die drei Hauptmahlzeiten eines Tages entwickelt und in einen praktischen 28-Tage-Planer integriert.

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Gruner + Jahr, Hamburg, und dem Landwirtschaftsverlag Münster, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Beide Verlage haben in die DMM Teile ihres Zeitschriftengeschäfts eingebracht.