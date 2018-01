%%%mediaTTor ist neuer 'kicker'-Videoproduzent - Vertrag mit Spiegel.TV/Spiegel Online beendet%%%

Das Videoangebot des 'kicker'-Magazins wird künftig in enger Zusammenarbeit zwischen dem Olympia-Verlag, Nürnberg, und der Hamburger Produktionsfirma mediaTTor erstellt. mediaTTor produziert exklusiv für 'kicker' Beiträge für alle digitalen Plattformen der Medienmarke. Wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Arbeit sei der beständige technologische und inhaltliche Innovationsprozess, "um die sich verändernden Anforderungen des Marktes zu bedienen", erklärt der Verlag.

In der neuen Partnerschaft könne sich die 'kicker'-Redaktion "deutlich stärker bei der Formatentwicklung für die eigenen Plattformen einbringen und die Schlagzahl in der Produktion weiter erhöhen". Mit Unterstützung von mediaTTor wird außerdem die TV-Kompetenz im Hause kicker ausgebaut: einen Teil der bisher ausgelagerten Produktion übernimmt nun ein eigenes Team am Standort Nürnberg.

Für das Jahr 2018 haben sich die Beteiligten viel vorgenommen: in den unterschiedlichen Formaten (News, Live, Sportmix etc.) soll über das Jahr hinweg der Output angehoben und damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden.

Der Vertrag mit dem langjährigen Produktionspartner Spiegel.TV/Spiegel Online, Hamburg, wurde zum Jahresende 2017 in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.