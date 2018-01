%%%Washington Post erzielt Rekordumsatz im Werbegeschäft%%%

Die US-Tageszeitung 'Washington Post' hat 2017 im Werbegeschäft offenbar eine neue Bestmarke aufgestellt. Wie aus einem internen Schreiben von Herausgeber Fred Ryan, das von der Nachrichtenplattform Axios veröffentlicht wurde, hervorgeht, konnte die Zeitung nicht nur ihre Ziele übertreffen, sondern brach „alle bisherigen Rekorde“.

„Dank dieser Gewinne und dem Anstieg der Abonnementerlöse sind wir bestens positioniert, um auch künftig profitabel zu sein und unsere Investitionen zu erhöhen“, erklärt Ryan. 2018 wolle die 'Washington Post' unter anderem in neue Fachkräfte in den Technologie- und Business-Abteilungen investieren und dafür neue Gebäudeflächen an ihrem Hauptsitz hinzukaufen.