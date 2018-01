%%%Das Redaktionsbüro Wipperfürth übernimmt redaktionelle Leistung von 'vegetarisch fit'%%%

Das zum Marken Verlag gehörende Magazin 'vegetarisch fit', Köln, steht ab sofort unter der redaktionellen Leitung des Redaktionsbüros Wipperfürth mit Sitz in Köln. Das Food-Magazin, das sechs Mal im Jahr erscheint, bietet seinen Lesern, Rezepte zum Nachkochen sowie Tipps für eine gesunde und nachhaltige Ernährung. Ein Schwerpunkt liegt auf Rezepten mit frischen Produkten aus der Region sowie der jeweiligen Saison. Das Heft richtet sich sowohl an langjährige Vegetarier als auch an Einsteiger.

Neben 'vegetarisch fit' gibt der Marken Verlag noch weitere Special-Interest-Zeitschriften heraus. Dazu zählen etwa die Titel 'aktiv Laufen', 'active woman', und 'Trend Frisuren' sowie 'Leichtathletik'. Darüber hinaus gehören Kundenzeitschriften für die Themenbereiche Frisuren, Wellness, Handarbeiten, Gesundheit, Baby und Kids sowie das Fachmagazin 'Profile' zum Portfolio.