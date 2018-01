%%%Bertelsmann erweitert globales Start-up-Netzwerk%%%

Bertelsmann hat sein globales Netzwerk aus Start-up-Beteiligungen weiter ausgebaut: Der Gütersloher Konzern tätigte im vergangenen Jahr über seine im Unternehmensbereich Bertelsmann Investments gebündelten Fonds mehr als 70 Investitionen weltweit. Parallel tätigte das Unternehmen einige Exits; Gewinne aus Beteiligungsverkäufen - allen voran beim China-Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) - leisteten einen relevanten Anteil zum Konzernergebnis. Insgesamt hielt Bertelsmann zum Jahresende über seine Fonds Anteile an mehr als 160 innovativen Start-ups und Investment-Fonds.

Besondere Erfolge gelangen dem Unternehmensbereich dabei im vergangenen Jahr in China. BAI - 2017 unter anderem vom chinesischen Wirtschaftsmagazin 'CBN Weekly' erneut als einer der besten Risikokapital-Fonds des Landes genannt - unterstützte gleich vier seiner Beteiligungen beim Gang an die Börse: Im September debütierte die Premium-Lifestyle-Plattform Secoo an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq, im November der Online- und Finanzdienstleister Yixin Group an der Börse von Hong Kong. Im Dezember tätigten mit dem FinTech-Unternehmen Lexin und der Digital-Marketing-Plattform iClick gleich zwei weitere BAI-Beteiligungen einen IPO an der Nasdaq.

Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Investitionen in junge Digitalfirmen mit innovativen Geschäftsmodellen spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Strategie. Durch diese Investitionen stellen wir den Transfer von Wissen über digitale Trends, die uns bei der Transformation unterstützen, als auch über vielversprechende Märkte sicher. Besonders in unseren strategischen Wachstumsregionen China, Indien und Brasilien haben wir unser Netzwerk an Start-up-Beteiligungen in den vergangenen Jahren massiv erweitert und mehrfach gezeigt, dass wir ein idealer Partner für innovative Gründer sind, die ihre Aktivitäten ausbauen möchten."