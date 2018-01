%%%Your Family Entertainment startet mit 'Fix&Foxi' in einem neuen TV Angebot von 1&1%%%

Die 1&1 Telecommunication SE erweitert ihr Produktportfolio um ein eigenständiges TV-Angebot mit dem Namen '1&1 Digital-TV'. Das Angebot wird neuen und bestehenden Kunden über die DSL-Angebote von 1&1 zur Verfügung stehen. Darin integriert ist der Sender 'Fix&Foxi' der Your Family Entertainment AG mit Sitz in München.

Alexander Neemann, Vertriebsleiter des Senders: "Wir sind sehr stolz, mit 1&1 einen weiteren Partner für unseren Sender Fix&Foxi gefunden zu haben und fühlen uns bestätigt, mit einem Fokus auf edukative, sichere aber vor allem unterhaltsame und spannende Inhalte den richtigen Weg zu gehen. Getragen durch eine Marke, die eine enorme Strahlkraft besitzt und Klein und Groß fasziniert."

Bei Your Family Entertainment heißt es: "Nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Eutelsat TV Awards als bester Kindersender 2016, stellt die Aufnahme von "Fix&Foxi" in das TV Angebot von 1&1 für die YFE einen weiteren Schritt in der kontinuierlichen Expansion im nationalen, wie internationalen Raum dar. Der Sender 'Fix&Foxi' wird von eben jenen beiden berühmt-bezaubernden Füchsen moderiert und bietet eine große Auswahl an animierten Programmen und Live-Action Shows für Kinder und die ganze Familie, mit klassischen Charakteren, Premieren und brandneuen Serien."