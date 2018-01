%%%Hirschhausen vitalisiert 'Stern Gesund Leben' %%%

Die Gesundheitszeitschrift 'Stern Gesund Leben' hat mit der am 3. Januar erschienenen Relaunch-Ausgabe offenbar einen großen Verkaufserfolg erzielt, wie dnv-online.net meldet. Nach Angaben von Gruner + Jahr ist das Heft, das optisch wie inhaltlich den Arzt, Autor und Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen in eine prominente Rolle rückt, im Einzelhandel bereits vergriffen. Gruner + Jahr hatte den Titel in einer Auflage von 200.000 Exemplaren produziert und lässt nun 90.000 Exemplare nachdrucken.