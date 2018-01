%%%Bundesliga: Sky zieht positive Hinrunden-Bilanz%%%

Kurz vor Beginn der Rückrunde zieht Sky Zwischenbilanz: Trotz der erneuten Dominanz von Bayern München ist die Fußball-Bundesliga weiterhin und die Liga so ausgeglichen wie seit 17 Jahren nicht mehr. Platz 2 und 17 trennen historisch wenige 15 Punkte. Entsprechend hoch war das Interesse bei den Zuschauern auf Sky in der Hinrunde. Durchschnittlich sahen 4,04 Millionen Zuschauer (Z3+) die Samstags- und Sonntagsspiele auf Sky linear an den heimischen Bildschirmen, Sky Go und Sky Ticket. Damit lag der Hinrundenwert um 35 Prozent über der Vorsaison. Hinzu kamen pro Spieltag 860.000 Zuschauern in den Sky Sportsbars. Unter Einbeziehung der Live-Übertragung der gesamten Anstoßzeiten (Freitag, 20:30 Uhr) aus der vergangenen Saison lagen die Reichweiten in diesem Jahr immer noch um 16 Prozent über dem Vorjahreswert. Durchschnittlich 1,44 Millionen sahen die Samstags-Konferenz und damit 27 Prozent mehr als in der Vorsaison. Die Konferenz erreichte damit einen Allzeit-Rekord für eine Halbserie.

Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Die Fußball-Bundesliga auf Sky ist so beliebt auf Sky wie nie. Trotz der überzeugenden AGF Reichweiten sehen wir nach wie vor die Notwendigkeit einer realitätsgetreuen Abbildung der Reichweiten auf Sky über sämtliche Verbreitungswege. Es gibt weiterhin eine signifikante Lücke in der Ausweisung zu unserem eigenen Zuschauerpanel und Zuschauerpotenziale im zweistelligen Bereich sind nicht in der AGF abgebildet."

Sky Media konnte zurückblickend auf die Bundesliga-Hinrunde eine Umsatzsteigerung von 25 Prozent erzielen. Die Werbeflächen waren dabei zu 76 Prozent ausgelastet. Zum Rückrundenstart verbucht der Vermarkter laut Michel "erneut eine hohe Auslastung der Werbeflächen: Die Werbeflächen sind für die Spieltage im Januar durchschnittlich zu rund 72 Prozent ausgebucht".