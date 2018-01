%%%Presse-Grosso: Bewegung bei den Handelsspannenverhandlungen%%%

Offenbar befinden sich die komplizierten Verhandlungen zwischen dem Bundesverband Presse-Grosso und der Verlagskoalition über die Neuregelung der Handelsspannen in der Schlussphase. Das berichtet DNV online. Demnach konnten bei einem Treffen der Parteien am 21. Dezember deutliche Fortschritte in wichtigen Fragen erzielt werden. Eine Einigung über die strittigen Punkte rücke näher. Mehr bei DNV online.