%%%Partnerschaft beendet: Jörg Pilawa übernimmt alleinige Geschäftsführung der Herr P. GmbH%%%

Die TV-Produktionsfirmen Herr P. GmbH, Hamburg , und die Endemol Shine Germany GmbH,Köln , gehen getrennte Wege. Im Zuge dessen wird Jörg Pilawa alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der von Herr P. Das Unternehmen im Jahr 2011 war von Jörg Pilawa Marcus Wolter, CEO der Endemol Shine Germany GmbH gegründet worden. Als nächsten Schritt plant Pilawa internationale Aktivitäten in Kanada und Neuseeland unter der Dachmarke zusammenzuführen. Beide Unternehmen wollen aber auch in Zukunft im internationale Geschäft kooperieren.

"Ich danke Marcus Wolter und der Endemol Shine Germany für die über viele Jahre sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Herr P. konnte sich in den vergangenen Jahren als Spezialist für Quizshows im Markt etablieren", sagt Jörg Pilawa. "Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mit unserem gesammelten Knowhow und der Erfahrung eigenständig weitermachen“.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Endemol Shine Germany und Herr P. sind nationale TV-Formate wie 'Spiel für dein Land', 'Rette die Million', 'Kaum zu glauben' entstanden. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit ITV Studios Germany die erste App basierte, interaktive Live-Format 'Quizduell' entwickelt.. Zu den international erfolgreichsten Formaten zählt 'Deutschlands Superhirn', das unter dem Titel 'The Brain' unter anderem nach Italien, China, Brasilien und in die USA verkauft wurde.