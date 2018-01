%%%Axel Springer startet neues Vermarktungsangebot für Hamburger Zeitungsmarkt%%%

Die Axel Springer SE, Berlin, bietet in der Regionalvermarktung ein neues Kombi-Paket für Hamburg an: Fortan haben Werbekunden die Möglichkeit, die Hamburger Ausgaben von 'Bild', 'Welt' und 'Welt am Sonntag' gebündelt zu buchen. Zur Wahl stehen die Produkte Target.Hamburg ('Bild Hamburg' und 'Welt Hamburg') sowie Target.Hamburg plus ('Bild Hamburg', 'Welt Hamburg' und 'Welt am Sonntag Hamburg'), mit denen Werbetreibende pro Anzeige rund 838.000 Leser bzw. 1,03 Millionen Leser (Quelle: MA 2017 Presse II; Verbreitungsgebiet 'Welt Hamburg') erreichen. Im Rahmen des Angebots können die Anzeigenmotive je nach Titel unterschiedlich gestaltet werden.

"In diesem Jahr feiert 'Bild Hamburg' 65-jähriges und 'Welt Hamburg' 70-jähriges Bestehen. Das nehmen wir zum Anlass, um unseren Werbepartnern mit 'Target.Hamburg' die reichweitenstärkste Hamburger Zeitungskombination in der Metropolregion anzubieten", sagt Peter Ludwig Müller, Director Marketing und Sales bei Axel Springer Regionalvermarktung.