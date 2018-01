%%%Ringier Africa kooperiert mit der 'New York Times' %%%

Ringier Africa Digital Publishing (RADP) baut ihr News- und Media-Portfolio weiter aus. Die Ringier-Tochtergesellschaft geht mit dem News Service der 'New York Times and Syndicate', der Lizenz- und Syndikats-Division des US-Medienunternehmens, eine Lizenzvereinbarung über digitale Inhalte ein. Im Rahmen der Vereinbarung veröffentlicht RADP künftig journalistische Produkte der 'New York Times' in Ghana, Kenia und Nigeria unter der eigenen Medienmarke Pulse. Pulse bietet Informationen und Unterhaltung für den afrikanischen Massen- und Mobilnutzermarkt mit einer Reichweite von monatlich 100 Millionen Konsumenten.



Die Leserschaft von Pulse erhält ab sofort Zugang zu den täglichen Top-News der 'New York Times' und zu einer Auswahl weiterer digitaler Artikel zu den wichtigsten Gesellschafts-, Wirtschafts- und Politikthemen sowie zu Videos, Fotos und Grafiken.



"Die Veröffentlichung von Inhalten der 'New York Times' wird im regionalen Medienraum neue Standards setzen, indem wir zu jeder Tageszeit aktuellste Informationen direkt auf Mobiltelefone – in Afrika das beliebteste Instrument für den Medienkonsum – schicken. Dies sowohl über die Pulse-Website, als auch über unsere neu lancierte mobile App", sagt Tim Kollmann, der Managing Director von RADP.