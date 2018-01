%%%Condé Nast überarbeitet Webauftritt von 'Vogue Deutschland'%%%

Das Medienunternehmen Condé Nast Deutschland, nimmt Veränderungen an dem deutschen Online-Ableger der Vogue vor: Das Modemagazin erscheint ab sofort in einer neuen Optik und und erhält eine vereinfachte Navigation sowie eine schnellere Ladezeit. Darüber hinaus soll zukünftig die Berichterstattung über die internationale Modewelt ausgebaut werden. Hintergrund ist der weltweite Roll-Out einer neuen Digitalstrategie der Muttergesellschaft Condé Nast International, die zuerst auf dem deutschen Markt zum Einsatz kommt. Neben Vogue.de sollen in den kommenden Monaten weitere Marken und Länder auf den neuen technischen Standard umgestellt werden. Zudem kann das Team von Vogue.de auf Redaktions- und Tech-Ressourcen des neu gegründeten 'Vogue International Hub' in London zugreifen. Dort arbeitet ein Team von Digitaljournalisten, Tech- und Data-Spezialisten an Innovationen im Technologie- und Storytelling-Bereich und bereitet Daten und Themenangebote für lokale Redaktionen auf.

Neben dem Launch des Webangebots führt das Unternehmen einen Facebook-Messenger-Bot für Vogue ein. Der Dienst erfragt das Sternzeichen seiner Nutzer und schickt ihnen dann das Horoskop täglich, wöchentlich oder monatlich aufs Smartphone. Zudem wird der FreeMail-Service Vogue Mail, den Condé Nast Deutschland vor rund einem Jahr gestartet an, um eine iPhone-App ergänzt.

Zum Portfolio von Condé Nast gehören neben 'Vogue' noch weitere Medienmarken wie 'Vanity Fair', 'Glamou'r, 'GQ', 'Allure', 'Architectural Diges't, 'Wired' und 'W'. Insgesamt betreibt das Unternehmen 143 Print-Magazine und circa 100 Websites und erreicht eigenen Angaben zufolge über 340 Millionen Leser sowie 350 Millionen Unique User in 29 Märkten. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist im Print- und Digitalsektor angesiedelt. Zudem werden Dienstleistungen im Gastronomie- und Education-Bereich angeboten und Filme, TV- und Videoprogramme produziert.