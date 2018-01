%%%RTL plus steigt in Dschungelcamp-Übertragung ein%%%

Am kommenden Freitag, den 19. Januar startet bei RTL die mittlerweile 12. Staffel der Reality-Show ' Ich bin ein Star - Star - holt mich hier raus'. In diesem Jahr gibt der Kölner Privatsender dem erfolgreichen Format noch mehr Sendezeit: Im Anschluss an die Ausstrahlung der Live-Show bei RTL zeigt der zur Sendergruppe gehörende Spartensender RTLplus eine nächtliche Nachbesprechung des berühmt-berüchtigten Dschungelcamps.

In der Live-Sendung 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach', präsentiert von Angela Finger-Erben, diskutieren ehemalige Dschungel-Kandidaten und -Könige, Angehörige und die prominentesten Fans über aktuelle Ereignisse im Camp. Als Gäste im Studio haben sich unter anderem Rainer Calmund, Gina Lisa Lohfink, Sarah Knappik, Désirée Nick, und Ross Anthony angekündigt. In der ersten Sendung am 19. Januar um 00.00 Uhr, sind Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Olivia Jones, Thorsten Legat und Joey Heindle zu Gast. Zuschauer können den Talk täglich bei RTLplus und zeitgleich bei RTL.de und TV Now verfolgen.