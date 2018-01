%%%Fußball total: History sendet weltweiten Schwerpunkt zur WM%%%

Der zum internationalen Medienkonzern A+E Networks gehörende Pay-TV-Sender History mit Deutschlandsitz in München veranstaltet vom 28. Mai bis zum 10. Juni 2018 einen großen Themenschwerpunkt zur Fußball-WM. Die Sonderprogrammierung 'History of Football - The Greatest Story Ever Played' findet auf Sender-Ablegern in mehr als 160 Ländern statt. Dazu zählen neben Deutschland auch Brasilien, Japan, Dänemark und Großbritannien.

Jeder Sender in den jeweiligen Ländern zeigt im Rahmen der 14-tägigen Aktion mehr als 40 Stunden Sendematerial zum Thema Fußball. Teil der Programmierung werden nicht nur von der Sendergruppe eigenproduzierte Dokumentationen, Doku-Reihen und Kurzformate sein, sondern auch eine Auswahl an Filmen zu vergangenen Weltmeisterschaften. Ergänzt werden die Themenwochen durch lokale Eigenproduktionen, die sich der Materie Fußball aus Sicht der jeweiligen Länder widmen. Gesicht und Schirmherr von 'History of Football' ist der spanische Fußballprofi David Villa, der neben anderen bekannten Spielern, Trainern und Experten die Programmaktion unterstützen wird.

Darüber hinaus bietet History seinen Zuschauern verschiedene Interaktionsmöglichkeiten: Fans können über Social Media, Umfragen, Fragerunden mit Experten und Kooperationen mit lokalen Fußball- und Sportmarken ihre Leidenschaft und ihr Wissen über Spieler, Manager und große Momente der Fußballgeschichte teilen.