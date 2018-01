%%%sporttotal.tv gründet Lab in Berlin%%%

Die Video-Plattform sporttotal.tv mit Stammsitz in Köln ist ab sofort auch in Berlin präsent: dort wird unter der Führung on Danny Preussler das neue Development Lab auf gebaut. Den 39-jährigen Mobile- und Digital-Experten hat die Sporttotal AG bei Viacom International abgeworben. Der Diplom-Ingenieur, der seine berufliche Laufbahn Im Herbst 2001 als Software Developer bei der PSI A in Berlin begann, grüßt nun ls Head of Mobile Engineering sporttotal.tv und berichtet an Kasar Masood, Vice President Digital Technology bei der Sporttotal AG.

Kasar Masoood: "Danny Preussler ist ein großer Gewinn für uns. Er bringt jede Menge Erfahrung und Wissen mit, besonders in den Bereichen Mobile und Connected TV Applikationen. Danny wird schon bald sehr ansprechende als auch intuitive Apps für sporttotal.tv entwickeln."

Danny Preussler: "Ich freu mich sehr auf die neue Herausforderung. sporttotal.tv ist ein extrem spannendes Unternehmen, das einen sehr beeindruckenden Start hingelegt hat. Gerade im Mobile-Bereich des Sports steckt noch sehr viel Potenzial. Mit unserem kleinen, aber sehr kräftigen Team werden wir da eine Menge bewegen können und sporttotal.tv gerade für den Nutzer noch attraktiver machen."