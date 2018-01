%%%Donald Trump vergibt 'Fake News-Award' an US-Medien%%%

In seiner einjährigen Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump den US-Medien schon mehrfach der vorsetzlich falschen Berichterstattung beschuldigt und sich wiederholt abfällig und beleidigend über sie geäußert. Vor diesem Hintergrund hatte der umstrittene Staatsmann in den vergangenen Wochen einen sogenannten 'Fake News Award' angekündigt, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Ortszeit auf der Seite der Republikanischen Partei veröffentlicht wurde.

Das Ranking enthält einzelne Ereignisse und bezieht sich nicht auf das jeweilige Medium im Ganzen. Nähere Infos, wie die Liste genau zustande kam, gab das Oval Office nicht bekannt. Die Top 10-Auflistung führt Nobelpreisträger Paul Krugmann an, der in seiner Kolumne in der 'New York Times' sich überzeugt davon zeigte, dass sich die amerikanische Wirtschaft vorerst nicht wieder erholen werde. Dahinter folgt ein Reporter des US-Senders ABC News, der Falschmeldung zur Russland-Affäre verbreitet haben soll. CNN kam auf den dritten Platz, weil der Sender Trump und seinem Sohn Zugriff auf gehackte Dokumente von WikiLeaks unterstellt hat.

Der den Demokraten nahestehende Nachrichtensender taucht gleich vier Mal in dem Top 10-Ranking auf. Weitere Gewinner des sogenannten Fake News-Award sind 'Time Magazine', die 'Washington Post' und 'Newsweek'. Die 'New York Times', die Trump in verschiedenen Reden besonders stark beschimpft hatte, landete Beobachtern zufolge überraschenderweise nur auf dem 10. Rang.

Erste Reaktionen ließen nicht auf sich warten: US-Journalisten und Komiker zeigten sich belustigt über die denkwürdige Auszeichnung. Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ), Stammsitz in New York, ließ kritischere Töne verlauten und sieht im Umgang von Trump mit Journalisten die Pressefreiheit gefährdet.