maxdome und ProSieben App jetzt auch via Google Home

Die VoD-Plattform maxdome (ProSiebenSat.1, Unterföhring) und die ProSieben App sind jetzt auch via Google Home abrufbar. Anstelle der Fernbedienung können Nutzer ab sofort mit der Stimme den Google Assistant über Google Home nutzen, um Inhalte der maxdome- und der ProSieben-App abzurufen. Voraussetzung dafür ist, dass der Fernseher per Chromecast mit dem Internet verbunden ist.

Um maxdome oder die Mediathek von ProSieben per Google Assistant steuern zu können, muss der Kunde seinen jeweiligen Account einmalig in der Google Home App mit seinem Konto verknüpfen. In der App sieht der Nutzer außerdem direkt Filme und Serien, von denen er sich inspirieren lassen kann. Zur Steuerung müssen Kunden als Schlüsselwörter beispielsweise maxdome und den Titel nennen und schon startet der gewünschte Inhalt (z.B.: "Ok Google, starte "Inception" bei maxdome"). Alle gewohnten Funktionen wie Start und Stop, die Lautstärkeregelung, die Sprachwahl, Vor- und Zurückspulen lassen sich per Sprachsteuerung auswählen.