%%%25 Jahre 'Focus': Eine warme Suppe für 'Spiegel'-Geschäftsführer Thomas Hass%%%



'Spiegel'-GF Thomas Hass (Foto: Dirk Schmidt / Hubert Burda Media)

Als genau heute vor 25 Jahren, am 18. Januar 1993, das Nachrichtenmagazin 'Focus' von Hubert Burda Media startete, gab es viele Skeptiker, die den Münchnern einen Erfolg nicht zutrauten. So soll Rudolf Augstein, legendärer Gründer des Hamburger Konkurrenten 'Spiegel', damals zum Verleger Hubert Burda gesagt haben: "Also, mein lieber Hubert, wenn du nichts mehr zu essen hast, weil du auf die Schnauze gefallen bist, bei mir kriegst du immer einen Teller warme Suppe."

Da es bekanntlich anders kam, drehte der 'Focus' den Spieß nun zu seinem 25-jährigen Jubiläum um – und gab den 'Spiegel'-Mitarbeitern heute vor deren Verlagshaus in Hamburg mit einem Augenzwinkern eine warme Suppe aus. Auch 'Spiegel'-Geschäftsführer Thomas Hass zeigte Humor und ließ sie sich bei eisiger Winterkälte schmecken.