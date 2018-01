%%%Cover des Monats Dezember 2017 steht fest: Osterclaim an Weihnachten%%%





'brand eins' überzeugt die 'Cover des Monats'-Jury mit einem Osterclaim an Weihnachten "in krass anstrengendem Ampel-Komplementär-Kontrast". Das Motiv sei eine "gelungene Überraschung im Dezember", sind sich die Juroren einig. Einzelne Stimmen beklagen lediglich, die Idee sei für ein 'brand eins'-Cover "vergleichsweise leise, wenig radikal".



Das sagt die Jury zum Gewinner-Cover 'brand eins' 12/2017:

Jens Hungermann, Chefredakteur beim Magazin Pressesprecher: "So geht Disruptivität! Eine gelungene Überraschung im Dezember."

Jörg Waschescio, Creative Director bei Scholz & Friends Berlin: "Überraschend. Für ein 'brand eins'-Cover aber vergleichsweise leise, wenig radikal. Deshalb nur mein Platz 3."

Beate Rybarz, Group Head Print bei Zenith Media: "Das Cover des Dezemberheftes besticht durch den direkten Bezug zum Schwerpunktthema und überrascht mit einem Osterclaim in Weihnachtsfarben."

Uwe Marquardt, Executive Creative Director bei Y&R Germany: "Immer wieder gut. Überraschende Disruption zur Weihnachtszeit."

Christoph Nann, Chief Creative Officer bei FCB Hamburg: "1A 'brand eins'-Manier: Lässig, einfach, witzig, auf den Punkt – und man bekommt Lust zu lesen."

Claudia Bußjaeger, freie Art Buyerin: "Wie schön, wenn man noch überrascht wird! Dabei ist die Hauptsache, man nimmt es positiv. Denn dann entwickeln sich selbst aus schwierigen Dingen neue Optionen. Frohes Neues!"

Matthäus Frost, Creative Director bei thjnk: "Keine Überraschung, dass mal wieder ein ‚brand eins‘-Cover eine tolle Überraschung ist."

Sabine Cole, Chefredakteurin bei loved: "Frohe Ostern an Weihnachten? Was für eine Überraschung. In krass anstrengendem Ampel-Komplementär-Kontrast. Aua, da bin ich dabei."

Boris Schmarbeck, Geschäftsführer Kreation bei Freunde des Hauses: "YES. Da ist sie wieder. Die 'brand eins'-Idee. Genial einfach – einfach genial! Toll. Wie eine Farbgebung und zwei Wörter einen Heftschwerpunkt so genial einleiten und plakatieren können. Danke 'brand eins'."

Peter Brawand, Geschäftsführender Gesellschafter von BrawandRieken: "What you see is NOT what you get – SURPRISE!!! Witzig, kurz und intelligent auf den Punkt gebracht. Why am I not surprised? Typisch 'brand eins' halt."

Ralf Zilligen, Executive Creative Director von McCann: "Wir sind ja schon Christstollen im Supermarkt ab September gewohnt, aber ein Osterheft zu Weihnachten am Kiosk setzt dem Christbaum die Krone auf."

Florian Zwinge, Creative Director bei Saatchi & Saatchi: "Ein bisschen platt. Aber auch platt kann überraschend sein."

Joern Welle, Executive Creative Director bei Cheil Germany: "Ich muss zugeben: nicht jedes zum Monatscover eingereichte Titelbild erzielt meine Aufmerksamkeit am Kiosk meines Vertrauens oder im wahren Leben – dieses schon. Lag da kurz vor Weihnachten auf dem Schreibtisch eines Kollegen etwa noch eine alte 'brand eins'-Ausgabe herum? Die Farben signalisierten etwas anderes. Ich trat näher, schaute genau hin... you got me. Bravo, 'brand eins', so einfach und so treffend können Titel sein."

