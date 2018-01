%%%Amazon Channels nimmt Sony-Sender ins Angebot auf %%%

Amazon erweitert das Angebot auf seiner Streaming-Plattform Amazon Channels: Ab Freitag, den 19.01. gehören drei neue Channels von Sony Pictures Television Networks zum Portfolio, das nun mehr als 40 Kanäle zählt. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich haben fortan gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf die Sender AXN, Sony Channel und Animax Plus. AXN richtet sich an Fans von Action-Inhalten, während der Sony Channel europäische Serien wie 'Poldark', 'Velvet' und 'Baron Noir' anbietet. Animax Plus legt seinen Fokus auf Anime-Serien. Alle drei Channels werden live und on-demand in HD-Qualität angeboten.

AXN und den Sony Channel können Zuschauer für 3,99 Euro monatlich buchen, Animax Plus kostet 5,99 Euro pro Monat. Die neuen Sender sind unter anderem über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS- und Android- Geräten, über Amazon Fire TV oder online über die Website verfügbar.