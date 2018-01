%%%Rekordjahr für den News-Sender CNN%%%

Das Jahr 2017, das im Nachrichtenmarkt vor allem durch die beginnende Amtzeit des amerikanischen Präsidenten Donald Trump geprägt war, hat CNN in den USA die höchsten Einschaltquoten seit Beginn der Messungen beschert. Auch international war der Sender mit Hauptsitz in Atlanta stark gefragt.

Das erklärte Tony Maddox, Executive Vice President und Managing Director bei CNN International, im Interview mit 'new business'. 2017 erzielte CNN in den USA sowohl im Gesamt-Zuschauermarkt als auch in der Zielgruppe der 25- bis 54-Jährigen neue Rekordwerte. Insbesondere bei jungen Erwachsenen zeichnete sich ein positiver Trend ab.

Maddox betonte dabei: "Es besteht kein Zweifel daran, dass das weltweite Interesse an der US-amerikanischen Regierung derzeit groß ist. Dass wir unsere Rekordquoten allein Trump zu verdanken haben, wäre jedoch zu stark vereinfacht."

Das Verhältnis zwischen Donald Trump und dem renommierten Nachrichtensender ist bekanntlich äußerst angespannt. Die ständigen Wut-Attacken des Präsidenten gegen den Kanal und seine kritischen Journalisten befeuern das Publikumsinteresse allerdings nachhaltig und stärken die Rolle von CNN als Sprachrohr des liberalen Lagers. Mehr darüber in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 4/2018. Hier bestellen.

