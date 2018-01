%%%HD+ überträgt erstmals Bundesligaspiel in UHD%%%

Der von der Plattform HD+ betriebene Demokanal UHD 1 zeigt am 2. Februar erstmals eine Bundesliga-Begegnung in 4K-Auflösung. Die Übertragung der Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund, die von Eurosport verantwortet wird, startet mit der Vorberichterstattung um 19:30 Uhr und umfasst das Spiel ab 20:30 Uhr, die Halbzeitanalyse sowie die Nachberichterstattung. Alle Nutzer von HD+ mit einem UHD-TV können die Eurosport-Übertragung des Fußballspiels kostenlos in der höheren Auflösung verfolgen. HD+ ist seit der Bundesligasaison 2017/2018 exklusiver TV-Partner von Eurosport 2 HD Xtra und zeigt im Rahmen des Eurosport-Pakets alle Freitags- und Montagsspiele sowie einige Spiele am Sonntagmittag.

"Die bessere Qualität bietet gerade bei Sportübertragungen einen echten Mehrwert für alle Zuschauer", sagt Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD plus GmbH. "Darüber hinaus planen wir unser Angebot auf UHD1 2018 maßgeblich auszubauen: Bis zum Ende des Jahres dürfen sich alle HD plus-Nutzer auf weitere ultra-brillante Sporthighlights zusammen mit Eurosport und weitere neue Serien und Formate mit unseren TV Partnern freuen."

Neben dem Bundesligaspiel laufen auf UHD1 Dokumentation und Serien verschiedener TV-Anbieter. Zum Portfolio gehört ab dem 23. Januar etwa die RTL-Serie 'Sankt Maik', die parallel zur Erstausstrahlung auf dem Kölner Privatsender in Ultra HD ausgestrahlt wird. Zudem waren in den vergangenen Monaten verschiedene Events wie etwa die MTV EMAs 2017 oder die Doku-Soap 'Die Reimanns“ von RTL II bei UHD 1 zu sehen.