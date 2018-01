%%%Neue Dachmarke: Aus Business Insider Inc. wird Insider Inc.%%%

Nach mehr als zehn Jahren erhält Business Insider Inc. einen neuen Unternehmensnamen und firmiert ab sofort kurz und prägnant unter Insider Inc. Das Unternehmen bietet seit dem Jahr 2007 mit Business Insider, der größten Website für Wirtschaftsnachrichten und -analysen in den USA, und weiteren digitalen Produkten "maßgeschneiderte Informationen für die digitale Generation".

Die seit Oktober 2015 zu Axel Springer, Berlin, gehörende Insider Inc. ist Herausgeber von Business Insider, einer globalen Nachrichtenmarke, die neben der amerikanischen Hauptausgabe über weitere 16 internationale Ausgaben verfügt, sowie von Insider und von Markets Insider. Von Anfang an wurde bei den Angeboten darauf gesetzt, Inhalte sowohl über soziale Medien als auch plattformübergreifend auszuspielen. Dieser Ansatz des digitalen Storytellings wird künftig auch bei weiteren Lifestyle-Bereichen wie Essen, Reisen und Design zur Anwendung kommen. Der redaktionelle Stil bleibt auch unter der neuen Dachmarke Insider Inc. gleich.

Dr. Jens Müffelmann, President Axel Springer USA und CEO Axel Springer Digital Ventures: "Nach der erfolgreichen Etablierung von Business Insider als digitale Marke haben wir für die kommenden Jahre neue Ambitionen für das Unternehmen und wollen neue Konzepte ausprobieren. Der Markenwechsel zu Insider Inc. eröffnet uns spannende Marktnischen und neben der Verbreitung von themenspezifischen Verticals auf sozialen Plattformen auch weitere Möglichkeiten in der Vermarktung."