DLD München 2018: Vertrauen in eigene Werte zurückgewinnen



Steffi Czerny, Gründerin von DLD (Quelle: DLD Munich 2018)

Nach drei Tagen ist heute (22.01.2018) die von Hubert Burda Media veranstaltete Konferenz Digital Life Design (DLD) 2018 in München zu Ende gegangen. An verschiedenen Standort der bayerischen Hauptstadt etwa im Literaturhaus München sprachen insgesamt 150 Redner zu 1000 geladenen Gästen. Dazu zählten unter anderem Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), Burda CEO Paul-Bernhard Kallen und die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU). Schwerpunkt der 14. Auflage des prominent besuchten Branchentreffs war die Zurückgewinnung von Souveränität in Zeiten des digitalen Wandels.

"Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren mit einer hohen Geschwindigkeit alle Aspekte unserer Gesellschaft beeinflusst", sagte Steffi Czerny, Gründerin von DLD, in ihrer Eröffnungsrede. "Es sei nun an der Zeit, uns wieder auf unsere Werte zu besinnen, unseren Optimismus und unser Vertrauen zurückzuerobern".

In seiner Rede zum Thema Europa und die Digitalisierung sprach Gabriel von der Notwendigkeit, größere Risiken einzugehen, um im weltweiten Wettbewerb nicht an Bedeutung zu verlieren. Insbesondere in künstlicher Intelligenz und anderer digitaler Zukunftstechnologien müssten verstärkt Investitionen unternommen werden, so der SPD-Politiker.

Weitere Themen waren unter anderen #metoo-Debatte, Smart Cities, die Zukunft von Facebook sowie Zukunftsvisionen der Wissenschaft. Den Abschluss der Konferenz bildeten Vorträge zu Amazons Voice Interface Alexa und Blockchain sowie die 'FC Bayern Hackdays Awards Ceremony' mit zahlreichen Vorstandchefs und Spielern des bayerischen Rekordmeisters.

