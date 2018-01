%%%Mittelbayerische startet Video-Offensive%%%

Das Mittelbayerische Medienhaus in Regensburg baut den Geschäftszweig Video aus: mit einer zentralen Video-Einheit, Reportern in den Regionen und einem Hightech-Studio. Auch Anzeigenkunden bieten sich jetzt neue Möglichkeiten.

Ziel der Offensive ist es, regelmäßig "Videos für das Smartphone-Zeitalter zu liefern" – wann immer es möglich ist auch live. Um das erreichen zu können, hat sich das Medienhaus in den vergangenen Wochen neu aufgestellt: In Regensburg wurde ein zentrales Videoteam mit fünf Mitarbeitern installiert. Es wird technisch von der Produktionsfirma Fingerprint Production unterstützt. Für die Redakteure in den Redaktionseinheiten hat die MZ eigens eine Reporter-App mit standardisierten Features programmieren lassen, mit der lokale Videonachrichten "unkompliziert und schnell herzustellen sind". Neu ist auch ein Hightech-Webvideostudio, das die MZ direkt in den Newsroom der Redaktion hat einbauen lassen.

Das Videoteam produziert darüber hinaus auch für Kunden der Mittelbayerischen Werbegesellschaft Imagefilme, Recruiting-Filme, Eventbeiträge uvm. oder ermöglicht es ihnen, im Greenscreen-Studio zu drehen bzw. mit der Mittelbayerischen Themen-Magazine zu machen. Redaktionelle und werbliche Inhalte bleiben dabei laut Firmenangaben stets getrennt.