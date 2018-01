%%%Eurosport zeigt Bundesliga-Partie live im Free-TV%%%

Mit Beginn der Saison 2017/2018 stieg Eurosport in die Live-Übertragung von Bundesligaspielen ein. Als einziger Anbieter zeigte der zu Discovery Communications gehörende Sportsender mit Deutschlandsitz in München die Begegnungen am Freitag sowie weitere Spiele am Sonntagmittag. Daneben gehören auch fünf Montagsspiele zum erworbenen Rechtepaket. Anlässlich des ersten Montagsspiels am 19.02. rührt Eurosport nun die Werbetrommel für sein Fußball-Angebot und überträgt in diesem Zuge ein Bundesligaspiel im frei empfangbaren Fernsehen. Ausgesucht haben sich die Verantwortlichen das Freitagspiel am 2. Februar zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund. Eurosport beginnt mit der Vorberichterstattung ab 19:30 Uhr, Anpfiff zum Live-Spiel mit Kommentator Marco Hagemann ist um 20:30 Uhr.

Zudem ist die Partie auch im kostenlosen Livestream auf eurosport.de, via App oder über Amazon Channels zu sehen. Darüber hinaus testet Eurosport erstmals eine Live-Übertragung in Ultra HD und strahlt die gesamte Partie in 4K-Qualität aus. Zuschauer mit kompatiblen Fernsehgeräten können das Spiel auf dem Sender UHD 1 im Basisangebot von HD+ ohne weitere Kosten verfolgen.

"Mit dem Duell Köln gegen Dortmund bietet sich für uns die perfekte Gelegenheit, um das Live-Spiel mit einer intensiven Analyse und emotionalem Storytelling im Free-TV zu übertragen und so möglichst viele Fußballfans zu erreichen", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Discovery in Deutschland.

Auf eine ähnliche Strategie setzte auch der Sportnachrichtensender Sky Sport News HD im Dezember 2016. Um den Wechsel ins Free-TV möglichst publikumswirksam zu inszenieren, übertrag der Kanal die Partie zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 und erreichte damit rund 600.000 Zuschauer.