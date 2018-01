%%%Netflix steigert Abonnentenzahl trotz Preiserhöhung%%%

Der US-Streaming-Anbieter Netflix mit Hauptsitz Los Gatos/Kalifornien ist weiterhin auf Wachstumskurs: Im vierten Quartal 2017 verzeichnete der Onlinedienst einen Kundenzuwachs von 8,3 Millionen weltweit und erreicht nun insgesamt 111 Millionen Zuschauer. Das gab CEO Reed Hastings in einem Aktionärsbrief bekannt.

In absoluten Zahlen beträgt das Plus 1,98 Millionen Abonnenten in den USA. Damit konnte Netflix die Erwartungen der Analysten übertreffen, die aufgrund der Preiserhöhung nur mit 1,29 Millionen neuen Kunden gerechnet hatten. Für das laufende erste Quartal erwartet das Unternehmen weitere 1,45 Millionen Nutzer in den USA und 4,9 Millionen außerhalb der USA.