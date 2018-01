%%%'Tagesspiegel' baut Berlin-Themen aus%%%

Der Berliner 'Tagesspiegel' erweitert seine Hauptstadt-Berichterstattung und führt neue Themenseiten ein. Ab sofort erscheint jeden Mittwoch eine Sonderseite 'Berliner Wirtschaft' und am Sonnabend vier Seiten 'Mehr Genuss'. Die neu gestaltete Familienseite kommt ab sofort immer freitags und stellt das gemeinsame Wochenende für Familien in der Hauptstadtregion in den Mittelpunkt der Berichterstattung.

Lorenz Maroldt, Chefredakteur des 'Tagesspiegel', sagt: "Inspiration für die neuen Seiten ist Berlin als Stadt der Veränderung. Auch der 'Tagesspiegel' verändert sich stetig weiter. Mit den Sonderseiten 'Berliner Wirtschaft' und 'Mehr Genuss' erweitern wir den Umfang unser Berliner Berichterstattung in den für unsere Leserschaft wichtigen Lebensbereichen. Jetzt bekommen sie die publizistische Aufmerksamkeit, die sie verdienen."