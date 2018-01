%%%VuMA Touchpoints und AGOF vereinbaren Datenkooperation%%%

Die Verbrauchs- und Medienanalyse der VuMA Arbeitsgemeinschaft mit Standorten unter anderem in Hamburg und Frankfurt am Main und die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF), Frankfurt am Main, starten ab heute (25.01.2018) eine Partnerschaft. In diesem Rahmen findet ein Datenaustausch zwischen beiden Studien statt.

In einem ersten Schritt veröffentlicht die AGOF ab heute ihre Daily Digital Facts täglich angereichert um ausgewählte VuMA-Merkmale. Die digitale Währungsgrundlage damit um ein deutlich differenzierteres Spektrum an Konsumdaten, insbesondere in den Bereichen Produktinteressen, Haushaltsausstattung oder Psychografie.

Die VuMA Touchpoints erhalten im Gegenzug die digitalen Nutzungsdaten der AGOF. Beginnend mit dem nächsten Update sind neben digitalen Netto- und Bruttoreichweiten für Gesamtangebote, Einzelangebote, ausgewählte Belegungseinheiten und Kombinationen fortan auch Tarifinformationen aus den Daily Digital Facts enthalten. Die neuen Nutzungsdaten werden künftig in die verschiedenen Analysetools der VuMA Touchpoints eingespielt.

"Werbekunden und Agenturen brauchen vor dem Hintergrund der aktuellen Qualitätsdiskussionen im digitalen Markt mehr denn je belastbare und fundierte Standards", sagt Björn Kaspring, Vorstandsvorsitzender der AGOF. "Mit der heute gestarteten Kooperation schließen sich zwei starke und verlässliche Partner zusammen und schaffen gemeinsam eine noch größere Planungssicherheit und verlässliche Datenbasis für digitale Budgetentscheidungen."