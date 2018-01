%%%'Welt'-Supplements 'Bilanz' und 'Blau' gehen bundesweit an den Kiosk%%%

Mit den jeweiligen Märzausgaben starten das Wirtschaftsmagazin 'Bilanz' und die Kunstzeitschrift 'Blau' als eigenständige Magazine bundesweit und flächendeckend im Einzelverkauf. Bislang waren die beiden Beilagen der 'Welt' nur an ausgewählten Kiosken als Einzeltitel verfügbar. Flankiert wird die Maßnahme durch umfangreiches Vertriebsmarketing. Darüber hinaus werden beide Titel digital im iKiosk von Axel Springer angeboten. 'Welt'-Abonnenten erhalten 'Bilanz' und 'Blau' weiterhin als Supplement der Zeitung.

Petra Kalb, Verlagsleiterin Welt Print, sagt: "'Bilanz' und 'Blau' haben sich als Supplements der 'Welt' mit ihrer einzigartigen Annäherung an Themen aus Wirtschaft und Kunst fest im Markt etabliert. Sie sind Meinungsführer und stehen für hohe Qualität. Die Erfahrungen, die wir mit 'Bilanz' und 'Blau' im Einzelverkauf an ausgewählten Standorten gewonnen haben, zeigen: Beide Magazine am Kiosk zu stärken und als eigenständige Magazine an einer deutlich erhöhten Anzahl von Verkaufsstellen bundesweit noch sichtbarer zu machen, ist der konsequente nächste Schritt.

Das Wirtschaftsmagazin 'Bilanz' erscheint zehnmal jährlich am letzten Freitag im Monat, das Kunstmagazin 'Blau' an acht Samstagen im Jahr.