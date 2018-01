%%%'Hamburger Morgenpost' vor Jahr des Aufbruchs%%%

Nach einem auch mit Stellenstreichungen verbundenen Jahr der Konsolidierung sieht sich die 'Hamburger Morgenpost' (Verlagsgruppe DuMont) vor einem Jahr des Aufbruchs, so die Geschäftsführerin Susan Molzow. Verlag und Redaktion ziehen Ende Juli in ein modernes Bürogebäude in die Barnerstraße im urbanen Stadtteil Ottensen. Die Wege werden kürzer, die Redaktion bekommt einen Newsroom mit Medienwand. Mit den Mitteln des Boulevards, so Chefredakteur Frank Niggemeier, hatte sich die 'Mopo' Mitte November vergangenen Jahres auch redaktionell gewandelt – mit einem klareren Layout und neuen thematischen Schwerpunkten im Hamburg-Teil. Dazu zählt ein täglicher meinungsfreudiger 'Standpunkt' auf den Seiten 2/3.

Die 'Mopo', die mit 1,00 Euro mehr kostet als die örtliche ‚Bild-Zeitung (90 Cent), will ihre neuen Qualitäten im ersten Quartal mit einer umfangreichen Marketingkampagne vorstellen (Plakat, Radio, Kino, Internet). Die Tochterfirma DuMont Media GmbH baut ihr Corporate- Publishing-Geschäft aus und überarbeitete für die Hansestadt den 'Tourismus Report Hamburg'. Titel: 'Gastliebe digital'. Sogar der Erste Bürgermeister Olaf Scholz habe das Blatt gelobt, heißt es.