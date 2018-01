%%%Sky mit neuem Service Center in Berlin%%%

Sky Deutschland hat ab sofort ein neues Service Center in Berlin-Kreuzberg. Damit investiert das Entertainment-Unternehmen weiter in seinen Kundenservice und schafft Arbeitsplätze: In den nächsten zwei Jahren sollen bis zu 300 neue Jobs in Kreuzberg entstehen.

Im Bereich Kundenservice ist das neue Center bereits der zweite Sky-Standort im Berliner Raum. Schon seit 2012 betreibt Sky ein Center in Teltow. Dieser Erfolg hat nach Firmenangaben den Grundstein zur Erweiterung in der Hauptstadt geebnet. Beide Center werden von der Sky Deutschland Customer Center GmbH, einer 100-prozentigen Tochter von Sky Deutschland, unter der Leitung von Claudia Hammes geführt.