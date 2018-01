%%%25 Jahre Vox: Mit Eigenproduktionen zum Erfolg%%%

Streaming-Anbieter haben sich zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für etablierte TV-Sender entwickelt. Sinkende Marktanteile der großen Anbieter, die Produktion aufwendiger High-End-Serien bei Netflix und Amazon sowie ein verändertes Nutzungsverhalten der Zuschauer verleiten einige Branchenvertreter, in den Abgesang des linearen Fernsehens einzustimmen. Der Kölner Privatsender Vox beweist ihnen das Gegenteil: Als einziges der acht großen Hauptprogramme konnte Vox im vergangenen Jahr in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen dazugewinnen. Mit 7,2 Prozent Jahresmarktanteil stand im Vergleich zu 2016 ein Plus von 0,2 Prozent zu Buche. Bereits in den vergangenen Jahren verzeichnete der Sender steigende Marktanteile.

Diese Zahlen sind Belege für die erfolgreiche Arbeit von Geschäftsführer Bernd Reichart, der den Sender seit Februar 2013 leitet. Mit mutigen Entscheidungen wie Musik-Shows ohne Casting-Elemente ins Programm zu nehmen und in der Daytime konsequent auf Dokutainment-Formate statt Scripted Reality-Sendungen zu setzen, konnte sich Vox dem Abwärtstrend einiger Mitbewerber entziehen und seine Position weiter stärken.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums spricht Reichart in einem Interview mit 'new business' über die derzeitige Situation des Senders, gibt Antworten auf die US-Serien-Problematik und blickt auf die Highlights im Programm der nächsten Monate. "Unsere Stärke ist unsere klare Positionierung und stimmige Identität", beschreibt Reichart das Erfolgsrezept seines Senders. "So ist es uns in den letzten Jahren bereits gelungen, neue Genres und Themen wie zum Beispiel Sport-Dokutainment mit 'Ewige Helden', Business-TV mit 'Die Höhle der Löwen' oder den Bereich Erziehung mit 'Mein Kind, dein Kind' sehr erfolgreich zu erschließen und uns noch breiter aufzustellen".

Einen besonderen Beitrag zum Erfolg liefert nach Meinung Reicharts die Ausrichtung von Vox auf Eigenproduktionen. "Vor 10 Jahren haben wir noch an unseren drei Serienabenden mit US-Content die höchsten Reichweiten erzielt - das ist heute nicht mehr so." Stattdessen bestehe heute knapp 80 Prozent des Programms aus deutschen Formaten, die inzwischen für die Top-Quoten verantwortlich seien. Mit Blick auf die kommenden Monate soll dieser Bereich weiter ausgebaut werden.

Das komplette Interview lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe von 'new business' (Nr.5/ET: 29.01.2018). Hier geht es zur Bestellung.