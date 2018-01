USA: Medien-Konzerne Viacom und CBS denken über Fusion nach

In den USA bahnt sich eine "Wiedervereinigung" an: die beiden Medien-Konzerne CBS und Viacom, die seit mehr als zehn Jahren getrennte Wege gehen, sollen erneut Gespräche über ein Zusammengehen führen. Schon 2016 stand das Thema Fusion bei beiden Medien-Häusern auf der Tagesordnung, damals kam vom 94-jährigen Viacom-Großaktionär Sumner Redstone und seiner Tochter Shari das "No". Angesichts der starken neuen Wettbewerber Netflix und Amazon scheint sich die Einschätzung geändert zu haben.

