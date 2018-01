%%%Sky Bundesliga-Konferenz erreicht Rekordquote%%%

Die Pay-TV-Plattform Sky, Unterföhring, hat mit ihrer Bundesliga-Konferenz am vergangenen Wochenende die höchsten je gemessenen Zuschauerzahlen eingefahren: 1,7 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen die Konferenz und Einzelspiele am Samstagnachmittag. Der Marktanteil lag bei 10,5 Prozent. Im Schnitt verfolgten 1,44 Millionen Zuschauer die Partien des 20. Spieltags.

Damit wurden die früheren Rekordwerte aus der Hinrunde noch einmal deutlich überboten. Am 8. Spieltag verzeichnete der Abo-Kanal mit der Bundesliga-Konferenz insgesamt 1,63 Millionen Zuschauer. Nicht eingerechnet in die Quoten sind die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket sowie die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky-Sportsbars.