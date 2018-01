%%%Mediengruppe RTL Deutschland startet neuen Free TV-Sender Now US%%%

Die Fragmentierung der deutschen TV-Landschaft hält weiter an: Die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, hat angekündigt, im Frühjahr dieses Jahres einen neuen Free-TV-Sender an den Start zu bringen. Das Spartenprogramm mit dem Titel 'Now US' legt seinen Fokus auf US-Fiction, die auf den Kanälen der Sendergruppe in letzter Zeit immer weniger Platz gefunden hatten. Geplant sind neben der Ausstrahlung populärer Serien auch Free-TV-Premieren.

Die Verbreitung des Senders ist vorerst auf die Streaming-Plattform TV Now begrenzt. Dort kann Now US in der Zeit von 20.15 bis 6 Uhr empfangen werden. Der lineare Livestream ist nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase für monatlich 2,99 Euro buchbar und monatlich kündbar. Die Verbreitung über weitere Partner ist angedacht. Alle Sendungen können im Anschluss an die Ausstrahlung bis zu 30 Tage kostenlos bei TV Now abgerufen werden. Vermarktet wird das Angebot von IP Deutschland. Das neue Programm verantwortet Oliver Schablitzki, der gleichzeitig Senderchef von Nitro ist.

"Mit Now US möchten wir das Beste aus zwei Welten bieten: Wir erreichen mit der linearen Free-TV-Ausstrahlung die Zuschauer, die nach wie vor ein kuratiertes Angebot wünschen, und gleichzeitig erreichen wir mit dem Video-on-Demand Angebot bei TV Now ein junges Publikum, das seine Inhalte zeit- und ortsungebunden überall und zu jederzeit abrufen möchte", sagt Oliver Schablitzki. "Während für die etablierten großen Sender die Bedeutung von US-Fiction abnimmt, steigt die Relevanz des Genres für Spartensender. Mit Now US bieten wir nun Serien-Fans ein neues, eigenes Angebot, das mit seiner Programmierung sich ändernden Sehgewohnheiten insbesondere bei Serien Rechnung trägt."