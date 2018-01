Die Forum Media Group Übernimmt die amerikanische Trade Press Media Group

Mit dem Erwerb der Trade Press Media Group, Inc. (TPMG) übernimmt die Forum Media Group GmbH (FMG), Merching, ein mehr als hundert Jahre altes Medienhaus mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin (USA). Zum Kundenkreis des 1915 gegründeten B2B-Verlages zählt neben Unternehmen aus den Bereichen Facility-Management und Gebäudereinigung auch der amerikanische Eisenbahnmarkt. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die TPMG mit 60 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 15 Mio. USD.



Im Rahmen der Transaktion erwarb die FMG mit Wirkung zum 1.1.2018 neben 100 Prozent der Unternehmensanteile von Trade Press Media auch ein im Jahr 2000 gegründetes Joint Venture mit ROC Exhibitions, Inc. (Lisle, Illinois).



Jeffrey J. Schenk, COO/CFO der Trade Press Media Group, wird ab sofort die Geschäftsleitung der neuen Forum-Tochter übernehmen. Im Bereich Events will man weiterhin eng mit ROC Exhibitions unter der Führung von Marc Rosenstock zusammenarbeiten.



Der Fachverlag Forum Media Group erzielte 2017 einen Jahresumsatz von rund 110 Mio. Euro und beschäftigte mehr als 1.200 Mitarbeiter auf vier Kontinenten.





30.01.2018

