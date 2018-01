%%%Motor Presse Stuttgart launcht zwei weitere Magazine%%%

Die Motor Presse Stuttgart bringt (gut einen Monat nach dem Autoheft 'moove') im April zwei weitere Objekte auf den Markt: Die Titel 'Limits' und 'karl.' wird es in einer Printausgabe wie auch mit einem Digitalangebot geben.

Am 10. April erscheint zunächst die Premieren-Ausgabe von 'Limits', die Umsetzung einer neuen Magazin-Idee mit Geschichten über Menschen im Grenzbereich wie Freeclimber, Extremradfahrer, Apnoe-Taucher oder Rollstuhlartisten. "'Limits' trifft bei der Suche nach Grenzgängern unglaublich emotionale, eindrucksvolle, charismatische Typen", beschreibt Chefredakteur Jens Vögele die Vielfalt der Geschichten im Heft. Das 132-seitige Magazin erscheint 2018 zweimal, erstmals am 10. April, die zweite Ausgabe erscheint am 28. September. Eine Ausgabe kostet 9,80 Euro.

Am 18. April kommt dann der Titel 'karl.'. Das Magazin ergänzt die Palette der Fahrradtitel der Motor Presse Stuttgart um das Thema Lifestyle. "Bei uns geht es um das Radfahren als Ausdruck eines besonderen Lebensgefühls, das immer mehr Anhänger findet", sagt Björn Gerteis. Der 37-jährige Radexperte ist Ideengeber von karl. und verantwortlicher Redakteur des Rad-Lifestyle-Magazins. Benannt ist die Zeitschrift nach Karl Drais, dem Erfinder des Fahrrads. Auf das 132 Seiten starke April-Heft folgen 2018 drei weitere Ausgaben im Juli, September und November zum Copypreis von 6,50 Euro.