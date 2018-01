%%%VoD-Charts 2017: 'Big Bang' hat die meisten Zuschauer%%%

Nicht nur im Free-TV häufig im Einsatz, sondern auch in der zeitversetzten Nutzung beliebt: Die US-Sitcom 'The Big Bang Theory' ist die am meisten gesehene Serie auf Video-On-Demand-Portalen im vergangenen Jahr. Ebenfalls hohe Abrufzahlen erzielten 'The Walking Dead' und 'Game of Thrones'. Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyseplattform VoD-Ratings des Beratungsunternehmens Goldmedia mit Sitz in Berlin, für die rund 1.000 Personen befragt wurden.

Bestandteil der Jahresendauswertung 2017 war zudem eine Umfrage zu den Lieblingsserien der Nutzer im Jahr 2017: Hier führt 'Game of Thrones' vor 'The Big Bang Theory' und 'The Walking Dead'.