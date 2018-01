%%%Cover des Jahres 2017: 'brand eins' gewinnt mit der richtigen Strategie%%%



'brand eins' holt mit Strategie-Ausgabe den Titel 'Cover des Jahres 2017'

'brand eins' – schon oft für seine herausragende Kreativität von Experten gelobt – holt sich mit Heft 10 den Titel 'Cover des Jahres 2017'. Auf dem Cover zusehen: Ein total verhaktes Knäuel mit der Headline "Der Plan war scheiße." So kündigt das Wirtschaftsmagazin aus Hamburg das Schwerpunktthema Strategie auf seiner Seite 1 an.

Die Jury lobt vor allem die Einfachheit und gleichzeitige Hintergründigkeit der Umsetzung.



Beate Rybarz, Group Head Print bei Zenith Media, sagt: "Weniger ist mehr – das Cover fällt durch seine minimalistische Darstellung auf und zeigt doch um was es in der Ausgabe geht. Ein Schmunzeln wird sich da kaum einer verkneifen können."



Nadia Schliephake, General Manager concept&creation bei YeS Ideas, ergänzt: "Scheiße auf dem Cover??? Oh Gott! Aber oh, so wahr manchmal. Man muss sich nur trauen, es auszusprechen."



Für das 'Cover des Jahres' waren die zwölf Monatsgewinner von Januar bis Dezember 2017 nominiert. Den zweiten und dritten Platz belegt 'Der Spiegel' mit den Ausgaben 34/2017 und 6/2017.



Mehr erfahren 'new business'-Leser in der kommenden Print-Ausgabe 6/2017. Die 'new business'-Redaktion sprach unter anderem mit der 'brand eins'-Chefredakteurin Gabriele Fischer sowie mit Artdirektor Mike Meiré, verantwortlich für das Coverdesign bei 'brand eins'.

Alle Statements unter www.cover-des-monats.de